İstanbul Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin 6. katındaki dairede bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.
Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kocayla karşılaştı. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis kadını gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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