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İstanbul Havalimanı girişinde korku dolu anlar kamerada! Alev alev yanan minibüs polis aracına çarptı

24.10.2019 | 14:57

İstanbul Havalimanı girişinde yanan VIP minibüs kayarak çarptığı polis aracının da yanmasına neden oldu. Olay saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı girişinde, giden yolcu terminaline giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havaalimanına yolcu getiren Beser Kuzu'nun kullandığı, VIP minibüs yanmaya başladı. Aracın ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı anında yolun ortasında durdurarak yolcusu ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Bu sırada yangını gören havalimanı girişindeki polis ekipleri, yanan aracın olduğu yere ekibe ait araç ile gelerek, yolu anında trafiğe kapattı.

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