İstanbul Marmaray'da asansördeki çirkin skandal sosyal medyada olay oldu! Kapı kapanır kapanmaz...

İstanbul Marmaray'daki engellilerin ve ihtiyacı olanların kullanması için yapılan asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Skandal olayın kamera görüntülerinde; bir adamın(!) ülkeye nefretini kusmak için bu milletin imkanları ile insanlara hizmet için yapılmış asansörü tekme ve yumruklara tahrip etmeye çalıştığı görülüyor.