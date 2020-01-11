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İstanbul Marmaray'da asansördeki çirkin skandal sosyal medyada olay oldu! Kapı kapanır kapanmaz...

11.01.2020 | 11:26

İstanbul Marmaray'daki engellilerin ve ihtiyacı olanların kullanması için yapılan asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Skandal olayın kamera görüntülerinde; bir adamın(!) ülkeye nefretini kusmak için bu milletin imkanları ile insanlara hizmet için yapılmış asansörü tekme ve yumruklara tahrip etmeye çalıştığı görülüyor.

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