Web TV Yaşam İstanbul'da kediyi yerden yere vuran sapık ruh hastası kamerada!

İstanbul'da kediyi yerden yere vuran sapık ruh hastası kamerada!

29.01.2020 | 11:54

İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kediyi yere vurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ufuk B.(32) kediyi kucağına alıp bir süre seviyor, ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ufuk B. mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi.

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