İstanbul'da metrobüs yoluna giren motosiklet sürücüsünün ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da yasak olmasına rağmen metrobüs yoluna giren motosiklet sürücüsünün, metrobüse çarparak can verme anına ait görüntüler ortaya çıktı! 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Can Azder'in yasak olan metrobüs yoluna girerek neden hız yaptığı bilinmiyor.