İstanbul'da metrobüs yoluna giren motosiklet sürücüsünün ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da yasak olmasına rağmen metrobüs yoluna giren motosiklet sürücüsünün, metrobüse çarparak can verme anına ait görüntüler ortaya çıktı! 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Can Azder'in yasak olan metrobüs yoluna girerek neden hız yaptığı bilinmiyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Muş'ta su samurlarının kavgası kameraya yansıdı 20.01.2020 | 09:53
02:07
00:56
00:52
"Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı 19.01.2020 | 18:23
00:19
02:01
Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü! 19.01.2020 | 17:39
00:41
İstanbul Esenyurt’ta doğalgaz patlaması 19.01.2020 | 13:57
00:49
00:48
Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi 18.01.2020 | 22:39
00:37
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 18.01.2020 | 15:19
04:32
Takdir getirene lahmacun bedava 18.01.2020 | 15:05
00:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 18.01.2020 | 11:05
04:06
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 18.01.2020 | 10:40
01:37
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 18.01.2020 | 10:39
00:36
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 18.01.2020 | 10:37
04:12
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.01.2020 | 20:51
02:18
03:25
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 17.01.2020 | 19:00
01:58
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 17.01.2020 | 19:00
01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01