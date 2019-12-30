İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir Torbalı'daki kan donduran çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız'ın (30) bir bankamatikten para çektiği analara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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