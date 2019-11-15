İzmir'de bakıcı dehşeti!
İzmir'deki engelli çocuğa bakıcı dehşetini gizli kamera kayıtları ortaya çıkardı..
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