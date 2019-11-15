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İzmir'de bakıcı dehşeti!

15.11.2019 | 16:36

İzmir'deki engelli çocuğa bakıcı dehşetini gizli kamera kayıtları ortaya çıkardı..

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