Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 araç kar nedeniyle çöken festival çadırının altında kaldı. Olay, Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Yapımı 2018 yılında tamamlanan festival çadırı dün gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından büyük bir gürültü ile çöktü. Gençlik parkı projesi kapsamında Ardeşen Belediyesi tarafından ihale ile yaptırılan çadırın çökmesiyle 2 araç göçük altında kaldı. Araçlar sahipleri tarafından çadır bıçakla kesilerek çıkarıldı. Çöken çadırın altında kalan araçlarda maddi hasar meydana geldi.