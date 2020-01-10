Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ve tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler!
Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Karadeniz'de bir balıkçı teknesi tankere çarptı. Kaza Boğaz'ın girişinde Kilyos açıklarında gerçekleşti. Batan teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 balıkçı ise aranıyor. İstanbul Valiliği'nden de bu konuda açıklama geldi.Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.
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