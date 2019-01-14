Kuyumcudan altın bilezik çalan hırsızlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şair İbrahim Rafet Caddesi üzerinde bulunan B.M.' ye ait kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giden biri kadın 2 kişi bilezik alma bahanesiyle kuyumcudan çeşitli ebatlarda bilezikleri tezgaha indirmesini istedi. Kadın hırsız bilezikleri deneyerek iş yeri sahibini oyalarken, erkek hırsız ise el çabukluğuyla 25 gram ağırlığındaki burma bileziği cebine koyarak çaldı. Soğukkanlılıkla bilezikleri uzun bir müddet pazarlayan çift, ufak bir bileziği satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlık, iş yeri sahibinin bileziklerinden birinin eksik olduğunu fark etmesiyle anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen B.M. eksik bileziğin çift tarafından çalındığını fark etti.

Olay yerine giden Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren biri kadın, 2 kişinin kimliğini tespit etti.

SİVEREK İLÇE EMNİYETİ KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞEBEKESİNİ TAMAMEN ÇÖKERTTİ

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucu, çevre il ve ilçelerde birçok kuyumcudan buna benzer hırsızlık yapıldığı belirlendi.Daha sonra polisler tarafından Bingöl, Batman, Elazığ ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı ikisi kadın 5 kişilik çete takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu aralarında 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan T.G.'nin de bulunduğu, N.G. A.A. V.A. ile ismi öğrenilemeyen birinin de bulunduğu 5 kişi Hilvan'da yapılan başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yanlarında Siverek'te ve başka yerlerden çaldıkları çok sayıda altın, bilezik ile sahte kimlikler olduğu gözlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, burada alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan işlemler sonucunda altın bileziği çalınan kuyumcu B.M.'ye bileziği geri verildi. Siverek İlçe Emniyet mensuplarına teşekkür eden B.M. böyle kısa bir süre içinde hırsızları tespit edip, gözaltına alan başta emniyet müdürü olmak üzere ekiplerine çok teşekkür ettiğini söyledi.