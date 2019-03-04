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LPG'li araçlar artık kapalı otoparklara girebilecek! 1 ay içerisinde tamamlanacak

LPG'li araçlarla ilgili yeni bir döneme giriliyor. Yeni dönemde LPG'li araçların artık kapalı otoparklara giriş yapabilmesiyle ilgili karar konuşuluyor. Enerji Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da olaya sıcak bakması gerekiyor denilmişti. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan alınan bilgilere göre düzenleme için çalışma yapılıyor ve çalışma yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanacak. Çalışmayla beraber artık LPG'li araçlar kapalı otoparklara giriş yapabilecek.

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LPG'li araçlar artık kapalı otoparklara girebilecek! 1 ay içerisinde tamamlanacak
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