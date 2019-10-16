Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Motosikletli magandalar E-5 karayolunda makas atarak böyle terör estirdi

İstanbul E-5 Karayolu'nun çeşitli noktalarında iki motosikletli maganda, süratli bir şekilde araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar o anları kask kamerası ile kaydetti.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tehlikeli hareketler yaparak, trafiği tehlikeye düşürenlere bir yenileri daha eklendi. E-5 karayolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, Merter mevkisinde hızını artırarak makas atmaya başladı. Trafikteki araçların arasında hızlı bir şekilde ilerleyen maganda sürücü, trafiği tehlikeye düşürerek adeta terör estirdi. Trafikte 120'inin altına hızını düşürmeyen maganda, zaman zaman motosikletin hızını 190'a çıkartarak adeta ölüme meydan okudu. Motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdüğü o anları ise kameraya kaydetti.



Makas atarak terör estirdiler
Karayolunda ilerleyen bir başka motosikletli maganda ise yine araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayan magandalar, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bir anda hızını artırarak, makas atmaya başladığı ve araçların arasında ilerlediği sırada hız göstergesini de kaydettiği görülüyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletli magandalar E-5 karayolunda makas atarak böyle terör estirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN