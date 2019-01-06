Namaz kıldığı sırada motosikletini çaldılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Tütü isimli vatandaş akşam namazını kılmak üzere camiye girdi. Bu durumu fırsat bilen motosikletli 3 hırsız Tütü'nün caminin önüne park ettiği motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızlar, önce çevrede keşif yaptı sonra saniyeler içinde motosikletin direksiyon kilidini açtı. Motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık ani kameralara da yansıdı.

Camiden çıktığında neye uğradığını şaşıran Motosiklet sahibi Fatih Tütü'nün bir diğer motorunun da 2015 yılında Fatih cami yanından çalındığı öğrenildi.