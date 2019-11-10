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Oğlunun nikahına giderken kaza geçirerek vefat etti!

10.11.2019 | 16:03

İstanbul Arnavutköy - Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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