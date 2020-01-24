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Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları

24.01.2020 | 18:32

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihi yapılar kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, etkili olan kar yağışı sonrası eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
"Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu'ya hakim noktalar olan Hıdırlık Seyir Terası, Hasan Dede Tepesi ve Kale olarak tabir edilen tepeden vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinliğini giyen tarihi konaklar, ayrı bir güzelliğe bürünürken, ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.

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