Sağlık Bakanlığı uyardı! Domuz gribinden nasıl korunuruz? Nasıl tedbir alınmalı?

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle mevsim geçişlerinde ciddi hastalıkların riski ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışının geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği halde, Kasım ve Aralık aylarında acil servislere başvuru sayılarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10'luk bir artış tespit edildiği belirtilerek, "Grip ve benzeri üst solunum yolu hastalıklarında vatandaşlarımızın öncelikle acil servislere değil, aile hekimine müracaat etmesi gerekmektedir" denildi. A Haber canlı yayınında Aile Hekimi Dr. Eren Eroğlu gripten korunmanın yollarını, risk grubunda olan kişilerin nasıl tedbir almaları gerektiğini anlattı.