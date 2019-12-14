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Sinoplu taraftar grupları Ceren Özdemir için tek yürek oldu

14.12.2019 | 18:13

Sinoplu tüm taraftar grupları, geçtiğimiz günlerde öldürülen Ceren Özdemir başta olmak üzere kadın şiddetine karşı birlikte yürüdü.

Sinoplu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grupları ve kadınlar, ülkemizde sıkça yaşanan kadına şiddete karşı bir oldu. Sinop Hamsi Yolundan İskele Meydanına kadar yürüyen gruplar, Atatürk Anıtı önünde açıklamada bulundu.

Grup sözcüsü Bestenur Şahin, yaptığı konuşmada; "Bugün burada, ülkemizde katledilen ve şiddete uğrayan kadınların seslerini dile getirmek için toplandık. Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumu derinden etkileyen bir konu haline gelen kadına şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde sıklıkla gündem olmaktadır. 2015 yılında 414, 2016'da 367, 2017'de 387, 2018'de ise 391 kadın ülkemizde katledildi. Ülkemiz kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda dünyanın en geri ülkeleri arasında yer almakta ve hatta her yıl şiddet ve ayrımcılığın dozu artmaktadır. Şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Dünyada ve ülkemizde kentli-köylü, eğitimli-eğitimsiz, varlıklı-yoksul, genç- yaşlı fark etmeksizin bütün kadınların ortak sorunudur. Zaten dışarıda her türlü ayrımcılığa mağruz kaldıkları yetmezmiş gibi bir de en güvenli olduğunu düşündükleri evlerinde bile en yakınları tarafından cinsel istismara uğramak, kocaları tarafından maddi manevi işkence görmek kader değildir." dedi.

SİYAH NOKTA UYARISI
Şahin, şiddete uğrayan kadınların belirli bir yerine siyah nokta işareti uygulaması gerektiğini belirterek; "Eğer şiddet görüyorsanız, elinize yada yüzünüze siyah bir nokta yapın. Bu, 'birlikte olduğum kişi tarafından şiddet görüyorum, bana yardım edin' anlamına gelir. Siz de eğer bir kadında siyah nokta görürseniz, polis şiddet ihbar hattına haber verin" ifadelerini kullandı.

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