Sivas'taki buz tutan Sızır Şelalesi havadan görüntülendi

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında yer alan, dünyaca ünlü Sızır Şelalesi soğuklara dayanamayıp buz tuttu. Sızır Şelalesi'nde oluşan uzun buz kütleleri ise şelaleye ayrı bir güzellik kattı. Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu Sızır Şelalesi'nde yaptığı konuşmada; "Şu an Sızır Şelale'mizdeyiz. Hava sıcaklığı -20 derece ve şelalemiz donmaya yüz tutmuş durumda. Burası İç Anadolu'nun tarihi ve coğrafi olarak gözde bir bölgesi. Kışın suyumuz donarak ayrı bir güzellik oluşturur. Görsel güzelliği olan şelalemize İç Anadolu'nun incisi diyebiliriz. Çok sayıda turisti şelalemizi görmeye yaz kış bekliyoruz" dedi. Buz tutan Sızır Şelalesi drone ile havadan görüntülendi.