Şok operasyonda böyle yakalandılar

İstanbul Polisi, araçla uyuşturucu madde satışı yapan iki şüpheliyi uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı. Operasyon anları, aracın önünün kesildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı