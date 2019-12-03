Web TV Yaşam Şok operasyonda böyle yakalandılar

Şok operasyonda böyle yakalandılar

03.12.2019 | 09:45

İstanbul Polisi, araçla uyuşturucu madde satışı yapan iki şüpheliyi uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı. Operasyon anları, aracın önünün kesildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı

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