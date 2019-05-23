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"Tarihi geçmiş kaymak" kavgasında kan aktı

Beyoğlu’nda ‘tarihi geçmiş kaymak’ nedeniyle çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı.

Beyoğlu, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kadın dün cadde üzerindeki markete gelerek kaymak aldı. Fakat kaymağın son kullanma tarihinin geçtiği gören kadın ürünü iade etmek istedi. Kaymağı iade etmek isteyen kadının market çalışanları tarafından geri çevrildiği iddia edildi.

Bunun üzerine kadın ve eşi bugün öğle saatlerinde markete gelerek çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kaymak alan kadının eşi market çalışanlarını darp etmeye başladı. Kavgayı ayırmak için araya giren Ayşe A. kargaşa esnasında elinden hafif şekilde bıçakla yaralandı. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Market çalışanının elinden yaralandığını gören karı koca ise paniğe kapılarak olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Elinden hafif şekilde yaralanan Ayşe A. ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

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"Tarihi geçmiş kaymak" kavgasında kan aktı
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