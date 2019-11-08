Türkiye’nin ilk bitcoin dolandırıcısı ‘Binbir Surat Bitcoin Safiye’ Aydın’a getirildi

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Aydın’a getirildi. Yüzlerce mağdurdan topladığı iddia edilen 375 milyon TL’yi batırdığını öne süren Bitcoin Safiye’nin, hizmetçisini de 61 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.