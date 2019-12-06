Web TV Yaşam Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı

Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı

06.12.2019 | 18:22

Uludağ'da kaybolan iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler aramanın beşinci gününde Keşiş tepesinin sırtlarında bulunan ve iki kayıp dağcının sığınabileceği düşünülen mağarayı kazmaya başladı.

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Ekipler beş gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda iki dağcıya ait ne bir iz ne de emare bulabildi. Bugün termal dedektörlerle de aramaya çıkan ekipler bir iz bulamadı. İki kayıp dağcının 1 Aralık günü ailelerine "Biz buraya gidiyoruz" diyerek attıkları fotoğrafta da gözüken Keşiş tepesinin altındaki mağarada ekipler arama yapıyor. Ekipler, mağaranın kapısına biriken iki metrelik karı kazıdıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ekiplerin mağara içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor. O anlar ise kameralara yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:06
Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı 06.12.2019 | 18:22
05:58
Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı 06.12.2019 | 18:22
00:38
Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı 06.12.2019 | 18:22
01:34
Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı 06.12.2019 | 17:43
01:08
Hastanede dehşet! Sağlık çalışanına bıçaklı saldırı kamerada 06.12.2019 | 17:26
01:00
Samsun'da down sendromlu öğrenciyle zeybek oynayan polisin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu 06.12.2019 | 17:05
05:28
Beykoz'da kaza, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmadı 06.12.2019 | 16:34
02:57
Ceren Özdemir'e arkadaşları 'You raise me up' isimli şarkıyla gözyaşları içinde böyle veda ettiler! 06.12.2019 | 16:26
02:03
Avcılar ve Esenyurt’taki cinayetlerin ardından çetelerin rant kavgası çıktı 06.12.2019 | 16:10
00:21
17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü 06.12.2019 | 16:02
04:52
Kayıp dağcıları aramada 5.gün 06.12.2019 | 15:49
10:16
Müge Anlı'da korkunç yasak aşk cinayeti! Kan donduran sözler 'Annem komşuyla ilişkiye giriyordu!' (6 Aralık 2019 Cuma) 06.12.2019 | 12:42
00:15
Isparta'da Güleda Cankel cinayetinin katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın olay yerindeki görüntüleri ortaya çıktı! 06.12.2019 | 15:14
00:21
Bursa'da dehşet görüntüleri! Cani ruhlu zanlı 17 yaşındaki kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü! 06.12.2019 | 14:59
01:48
Edirne'de cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ailesinin avukatından açıklama! 06.12.2019 | 14:39
05:24
Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in babası: 'Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?' diye sordu 06.12.2019 | 14:34
05:05
Bugün Ceren'in doğum günü! Üniversite arkadaşı Ceren'i anlatıyor 06.12.2019 | 14:10
02:28
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi 06.12.2019 | 14:09
01:00
Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada 06.12.2019 | 13:46
00:42
Meslek liseli öğrencileri yardıma koştu 06.12.2019 | 12:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN