Yıkılma tehlikesi olan 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor
Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan altı iş yeri üst 5 katı daire olan depremde hasar alan Altunbaş Apartmanının yıkılma tehlikesine karşı yıkım başladı.
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