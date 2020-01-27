Yıkılma tehlikesi olan 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor

Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan altı iş yeri üst 5 katı daire olan depremde hasar alan Altunbaş Apartmanının yıkılma tehlikesine karşı yıkım başladı.