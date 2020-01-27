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Yıkılma tehlikesi olan 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor

27.01.2020 | 22:42

Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan altı iş yeri üst 5 katı daire olan depremde hasar alan Altunbaş Apartmanının yıkılma tehlikesine karşı yıkım başladı.

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