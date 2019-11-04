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olayında gelişmesi yaşandı! Yaren Kara kendi isteğiyle mi gitti, kaçırıldı mı?

'nn bugünkü canlı yayınında yaşanan gelişmesi izleyici şoke etti. 17 yaşındaki annesi tarafından aranıyordu. Küçük kızın annesi kızının 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası akrabası tarafından kaçırıldığını belirtti. Kızının bulunmasını isteyen anne canlı yayında kızına seslendi ve geri gelmesini istedi. Yaşanan son dakika gelişmesi olarak Mine Hanım'ın kızı Yaren Kara canlı yayına telefon ile bağlandı. Yaren Kara'nın anlattıkları ise oldukça çarpıcıydı. Annesini suçlayan küçük kızın sonrasında söyledikleri ise izleyiciyi ve Müge Anlı'yı şüpheye düşürdü. Çelişkili ifadeler vermesi konunun derinlemesine incelemesini sağlıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar geliyor….

Giriş Tarihi: 4.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 12:08
Müge Anlı Yaren Kara olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Yaren Kara kendi isteğiyle mi gitti, kaçırıldı mı?

Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki 'yı arayan annesi , ile Tatlı Sert programına başvurmuş ve kızının bulunmasını istemişti. 60 yaşındaki akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığı iddia edilen Yaren Kara gelişmesi olarak canlı yayına telefonla bağlandı. Yaren Kara'nın telefonda anlattıkları ise izleyicileri şoke etti. Annesini suçlayan genç kız annesinin ona işkence yaptığını, çalıştığı parayı sonuna kadar evine verdiğini ve evinde mutlu olmadığını söyledi. Kızın annesinin iddiaları ise daha da çarpıcıydı. 12 yaşındayken akrabasının kızına uygunsuz videolar gönderdiğini iddia eden Mine Hanım ile kızı canlı yayında konuşurken sonrasında ise telefona 60 yaşındaki Ahmet Akkaya bağlandı. Ahmet Akkaya'nın iddiaları ise son dakika gelişmesi olarak canlı yayına damgasını vurdu.

YAREN KARA GERİ GELECEK Mİ? AHMET AKKAYA PEDOFİLİ Mİ?

17 yaşındaki kızını canlı yayında arayan Mine Hanım, 60 yaşındaki akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Canlı yayına bağlanan şahıslar konu ile ilgili açıklamalar yaparken izleyici duydukları karşısında şoke oldu.

İşte son dakika haberinin detayları…

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Müge Anlı Yaren Kara olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Yaren Kara kendi isteğiyle mi gitti, kaçırıldı mı?
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