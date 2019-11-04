Müge Anlı Yaren Kara olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Yaren Kara kendi isteğiyle mi gitti, kaçırıldı mı?

Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki Yaren Kara'yı arayan annesi Mine Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuş ve kızının bulunmasını istemişti. 60 yaşındaki akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığı iddia edilen Yaren Kara son dakika gelişmesi olarak canlı yayına telefonla bağlandı. Yaren Kara'nın telefonda anlattıkları ise izleyicileri şoke etti. Annesini suçlayan genç kız annesinin ona işkence yaptığını, çalıştığı parayı sonuna kadar evine verdiğini ve evinde mutlu olmadığını söyledi. Kızın annesinin iddiaları ise daha da çarpıcıydı. 12 yaşındayken akrabasının kızına uygunsuz videolar gönderdiğini iddia eden Mine Hanım ile kızı canlı yayında konuşurken sonrasında ise telefona 60 yaşındaki Ahmet Akkaya bağlandı. Ahmet Akkaya'nın iddiaları ise son dakika gelişmesi olarak canlı yayına damgasını vurdu.

YAREN KARA GERİ GELECEK Mİ? AHMET AKKAYA PEDOFİLİ Mİ?

17 yaşındaki kızını canlı yayında arayan Mine Hanım, 60 yaşındaki akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Canlı yayına bağlanan şahıslar konu ile ilgili açıklamalar yaparken izleyici duydukları karşısında şoke oldu.

İşte son dakika haberinin detayları…