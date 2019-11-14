SGK çalışma saatleri: SGK Kaçta açılır, kaçta kapanır? Hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri

SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan bu kurum vatandaşların Sigorta işlemleri, emeklilik, prim hesaplamaları ve yapılandırma gibi işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlıyor. Peki, , SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte SGK çalışma saatleri…

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski adıyla ise SSK olarak bilinen bu kurum Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerini uygulamaktadır. Amaç olarak ise Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi sağlamaktır. Vatandaşlar yoğun olarak SGK mesai saatlerini araştırıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu yani kısaca SGK, mesai saatleri şöyle;

Hafta içi 08.00–17.00 saatleri arasında çalışan kurum öğle molası tatilini ise 12.00–13.00 saatleri arasında uygulamaktadır.

SGK cumartesi açık mı sorusu da vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK kurumu Haftasonu, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, Arefe günü gibi dini bayramlarda, günlerde ve ayrıca; 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde vatandaşlara hizmet sağlamamaktadır.

SGK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vatandaşların yararlandığı sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerini gerçekleştirdiği kurum SGK sabah 08.00'da açılıyor, akşam 17.00'da ise kapanıyor. Mesai saatleri 08.00-17.00 olan kurum çalışanları gün içerisinde 12.00'da öğle molasına çıkıyor.

SGK BİNASI NEREDE?

Vatandaşların en çok araştırdığı bazı SGK binalarının adresleri şöyle;

Kadıköy: Eğitim, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:161, 34722 Kadıköy/İstanbul

Ümraniye: Mehmet Akif, Tavukçuyolu Cd No:132, 34774 Ümraniye/İstanbul

Maltepe: Bağlarbaşı, Şehit Erol Olçok Kampüsü, Santral Sk. No:12 D:A blok, 34844 Maltepe/İstanbul

Bursa: Santral Garaj, İnönü Cd No:114, 16010 Osmangazi/Bursa

Ankara: Cumhuriyet, No:7, Tuna Cd., 06420 Çankaya/Ankara

İzmir: Konak, Cumhuriyet Blv, 35250 Konak/İzmir

SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6 Balgat Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. SGK Genel Müdürlüğüne telefon yolu ile ulaşmak isterseniz 0312 207 80 00 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca SGK ile ilgili soru ve tüm işlemlerinizi ALO 170 hattına bağlanarak da sağlayabilmeniz mümkündür.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu; SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'un birleşmesiyle oluşan bir kamu dairesidir. Türkiye'de vatandaşların sosyal güvenliğini sağlamayı ve düzenlemeyi amaçlar. Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır.