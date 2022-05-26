SGK Çalışma Saatleri 2022: SGK Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık, Öğle Arası Saat Kaçta?

SGK kısaltması ile de anılan ve ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini sağlayan, düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında en çok merak edilen konuların başında 2022 çalışma saatleri geliyor. Sigorta, emeklilik ve prim hesaplamaları için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden SGK mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2022 SGK mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

SGK, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri 08.00-17.00 olan kurum çalışanları gün içerisinde 12.00'da öğle molasına çıkıyor.

Esnek çalışma saatleri sebebiyle 2022 SGK çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SGK ŞUBELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'a kadar sürüyor.

SGK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

NOT: Esnek çalışma saatleri sebebiyle 2022 SGK çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor.

SGK BİNASI NEREDE?

Vatandaşların en çok araştırdığı bazı SGK binalarının adresleri şöyle;

Kadıköy: Eğitim, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:161, 34722 Kadıköy/İstanbul

Ümraniye: Mehmet Akif, Tavukçuyolu Cd No:132, 34774 Ümraniye/İstanbul

Maltepe: Bağlarbaşı, Şehit Erol Olçok Kampüsü, Santral Sk. No:12 D:A blok, 34844 Maltepe/İstanbul

Bursa: Santral Garaj, İnönü Cd No:114, 16010 Osmangazi/Bursa

Ankara: Cumhuriyet, No:7, Tuna Cd., 06420 Çankaya/Ankara

İzmir: Konak, Cumhuriyet Blv, 35250 Konak/İzmir

SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6 Balgat Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. SGK Genel Müdürlüğüne telefon yolu ile ulaşmak isterseniz 0312 207 80 00 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca SGK ile ilgili soru ve tüm işlemlerinizi ALO 170 hattına bağlanarak da sağlayabilmeniz mümkündür.