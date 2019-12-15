Müge Anlı'daki 'ikinci Palu ailesi' olayından son dakika haberi: Müge Anlı son bölümde jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e şok!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, kamuoyunda 'ikinci Palu ailesi' olarak değerlendirilen, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine bugün de gidildi. Canlı yayın sırasında hareketli anların yaşandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Zeynep Ergül yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu. İstanbul'dan ayrılan ve Gaziantep'teki evine giden Zeynep Hanım, programa buradan katıldı. Eski eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandığını söylemesinin yanı sıra, bahçesindeki kenevirleri de marul sandığını belirten Ergül, son bir haftadır Türkiye'nin konuştuğu bir kişiydi. Dilendiği, hasta numarası yaptığı gerekçesiyle başta yakın çevresi olmak üzere herkes tarafından da eleştirilen Zeynep Hanım, tek göz odada,kedilerle, köpeklerle, farelerle aynı evde kalıyorum, dedi.

JANDARMA EKİPLERİ ZEYNEP ERGÜL'ÜN EVİNDE!

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, canlı yayında hareketli anlar yaşandı. Müge Anlı ile Zeynep Ergül arasında tansiyon zaman zaman yükselirken; programa bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin söyledikleri şok etkisi yarattı. Kadın izleyici, Zeynep Ergül'le arasında geçen kan donduran diyaloğu anlattı. Tüm bunlar yaşanırken, jandarma ekipleri, Zeynep Hanım'ın evine geldi!

İşte, 13 Aralık Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;