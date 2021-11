AK Parti’li Sağlar, İYİ Partili Türkkan’ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu

"Bugün güzel şehrimiz, huzurlu kentimiz Bingöl'de telaffuz edilemeyecek kadar kötü bir şekilde saldırıya uğrayan şehit yakını, vatandaşımız Tahir Gürmen ile bir araya geldik. Hakaret değil baş tacı edilecek insanlar olduklarını, değerli olduklarını söyledik, sohbet ettik. Vatandaşlarımız hakaret değil baş tacı edilecek insanlarımızdır. Cumhurbaşkanımızın Şehit Aileleri'nin onuruna her zaman sahip çıktığını vurguladık. Şehit Ailelerine desteğimizin her zaman devam edeceğini, bu mücadelede her zaman yanlarında olacaklarını söyledik."