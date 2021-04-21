Ankara’da bıçak, tabanca ve çekiçli ’yol verme’ kavgası: 3 yaralı

ELİNDEKİ BIÇAĞI KALABALIĞA SAVURDU

Bu sırada taksi sürücüsü Y.K., iddiaya göre yolunu kestiği bahanesiyle T.Ş.'ye hakaret etmeye başladı. T.Ş.'nin çalışanları ve esnaf komşuları gürültüyü duyup olay yerine geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksi şoförü Y.K., otomobilden çıkardığı bıçağı kalabalığa doğru savurdu. H.Ş., B.Ş. ve B.E.U., bıçak ile çeşitli yerlerinden yaralandı.