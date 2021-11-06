Aleyna Ağgül’ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar

Iğdır Sulh Ceza Hakimliği ise Gökhan Argın hakkında yeni bir karar verdi. Argın'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme Kararda şunları belirtti; "Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ve tutuklamayı gerektiren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, ön görülen cezanın alt ve üst sınırları ile soruşturma dosyası kapsamında şüphelinin telefonunun henüz ele geçirilememiş olması, şüphelinin telefonunun olayın aydınlatılmasına yönelik en önemli delillerden biri olduğu, ve şüphelinin beyanı dikkate alındığında söz konusu delili karartma ihtimalinin bulunmasının kuvvetle muhtemel olması, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının anlaşılması ve şüphelinin kaçma veya saklanma ihtimalinin bulunması nedeniyle şüpheli Gökhan Argın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

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