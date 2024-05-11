Bir suya 30 lira istediler, itiraz edilince müşteriyi dışarı atılar

İstanbul- Zeytinburnu Yedikule Hastanesi yakınlarındaki bir kafede suyun 30 lira olmasına tepki gösteren yaşlı vatandaşı çalışanlar kafeden kolundan tutarak dışarı çıkarttılar. Yaşlı adam yüzde bin karın olamayacağını bu durumu herkesin bilmesi için cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaştı. Yaşlı adam,"Hiç 30 lira su olur mu? Bunun maliyeti kaç? Bu yaptığınız ticaret değil soygundur, milleti resmen kazıklıyorsunuz. Bir su toptancıdan gelişi 2 lira, bende pazarda 5 liraya satıyorum. Yüzde 1000 kar olmaz. Ayıptır günahtır" dedi. Yaşlı adam yaşanan anları anbean kaydetti.