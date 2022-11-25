Hain teröristler Karkamış’a roket saldırısı düzenlemişti... 5 yaşındaki Hasan’ı burada şehit ettiler!

Terör örgütü PKK/YPG, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Karkamış ilçesine peş peşe roketli ve havanlı saldırı düzenledi. Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile çok sayıda ev ve iş yeri saldırıların hedefi oldu. Peş peşe saldırılarda Kocatepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayşenur Alkan (22) ile Etiler Mahallesi'ndeki evinde şarapnellere hedef olan Hasan Karataş (5) şehit oldu.