İnan Kıraç’a ikinci şok

İş insanı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a dava açmıştı. İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemişti. Bununla birlikte kızı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin tamamını Medeni Kanun uyarınca yüzde 25'lik payın kendisine verilmesini talep etmişti.

USULSÜZ PARA AKTARIYOR İDDİASI

İpek Kıraç babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu ileri sürdü. İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 Milyon TL'ye sattığını iddia eden İpek kıraç, babasının mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

ŞİRKETE TEDBİR KONULDU

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde baba kız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait Karsan şirketi hisselerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.

MİRASÇILIK DAVASI RED

Öte yandan İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a açtığı Mirasçılık belgesinin iptali davası İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Mahkeme davayı reddetti. Gerekçeli kararda, Kıraç'ın mahkeme önünde ikrarda bulunmuş olup, İpek Kıraç'ın atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin talebini kabul ettiğini, açıkça bu şekildeki ikrar ettiği anlatıldı. Karada, 'Atanmış mirasçılık kanunun emredici hükümlerinden olmadığından, geçersiz bir atanmış mirasçılık belgesi, tüm mirasçılarca kabul edildikten sonra geçerli hale gelecektir. Bu nedenle İnan Kıraç'ın kabul etmiş olduğu atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin beyanına rağmen; mahkememizde açmış olduğu atanmış mirasçılık belgesinin iptali davasının reddine karar verilmiştir' denildi.

İnan Kıraç’a kötü haber: Şirket hissesine tedbir konuldu