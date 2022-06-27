İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü...  Cinayetin nedeni ısrarlı arama mı?

"95 GÜN SONRA YAKALANDI SEVİNÇLİYİZ"

Eski kız arkadaşının babası Hasan G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Batuhan Kurt'un annesi Mümine Kurt, " Çok sevinçliyim. Kızın da babası gibi tutuklanmasını istiyorum. Kızın babasını azmettirdiğini düşünüyorum. Benim çocuğum çok sakin bir çocuktu. Benim çocuğum kimseye zarar verecek bir çocuk değildi. Onu işe giderken katlettiler. Ölümünden iki gün sonra arkadaşı Esmanur'un sosyal medya hesabına mesaj atmış Batuhan'ı kaybettik diye. Sonra engellenmiş. Engellenince polis şüphelendi. Taksi görüntüleriyle eşleştirildi. Kızın babası olduğu ortaya çıktı. 95 gün bekledik. 95 gün sonra çocuğumun katili çok şükür tutuklandı" dedi.

"1,5 SENELİK İLİŞKİSİ VARMIŞ"

Hayatını kaybeden Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuzhan Kurt ise, " Herhangi bir şüphemiz yoktu. Olaydan sonra gerçekleri öğrenmeye başladık. Aralarında husumet ve kavga yoktu. Böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Bir buçuk senelik arkadaşlığı varmış. Beraber gezip dolaşıyorlarmış. Üniversiteye götürüp getiriyormuş. " diye konuştu.