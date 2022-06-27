İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü...  Cinayetin nedeni ısrarlı arama mı?

Olay, 19 Mart 2022 günü sabah saat 07.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Kapalı Çarşı'daki kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek üzere evden çıktı. Kurt, sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Panikle koşan genç, annesini arayarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ümraniye’de işe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video
ESKİ SEVGİLİ DETAYI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Kurt'un ailesinden bilgi alan polis hiç kimseyle husumeti olmadığını söyleyince Kurt ile ilgili daha derin bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kısa bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı bilgisi edinildi. Bu bilgi üzerine yeniden incelenen kamera görüntülerinde şüpheli Hasan G.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüphelinin Kurt'un eski sevgilisi Esmanur G.'nin babası olduğu öğrenildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili operasyon için düğmeye basan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Sinop'ta 5 adrese 21 Haziran günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kurt'un eski sevgilisi olduğu öne sürülen Esmanur G., onun babası Hasan G.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN BABASI TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan G.; 'Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Batuhan Kurt işe giderken karşıdan gelen bir kişi birkaç bıçak sallayı kaçtı.
"95 GÜN SONRA YAKALANDI SEVİNÇLİYİZ"
Eski kız arkadaşının babası Hasan G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Batuhan Kurt'un annesi Mümine Kurt, " Çok sevinçliyim. Kızın da babası gibi tutuklanmasını istiyorum. Kızın babasını azmettirdiğini düşünüyorum. Benim çocuğum çok sakin bir çocuktu. Benim çocuğum kimseye zarar verecek bir çocuk değildi. Onu işe giderken katlettiler. Ölümünden iki gün sonra arkadaşı Esmanur'un sosyal medya hesabına mesaj atmış Batuhan'ı kaybettik diye. Sonra engellenmiş. Engellenince polis şüphelendi. Taksi görüntüleriyle eşleştirildi. Kızın babası olduğu ortaya çıktı. 95 gün bekledik. 95 gün sonra çocuğumun katili çok şükür tutuklandı" dedi.
"1,5 SENELİK İLİŞKİSİ VARMIŞ"
Hayatını kaybeden Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuzhan Kurt ise, " Herhangi bir şüphemiz yoktu. Olaydan sonra gerçekleri öğrenmeye başladık. Aralarında husumet ve kavga yoktu. Böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Bir buçuk senelik arkadaşlığı varmış. Beraber gezip dolaşıyorlarmış. Üniversiteye götürüp getiriyormuş. " diye konuştu.