İstanbul’daki korkunç cinayetin faili yakalandı... İşe giderken kalbinden bıçaklanmıştı

Olay, 19 Mart 2022 günü sabah saat 07.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Kapalı Çarşı'daki kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek üzere evden çıktı. Kurt, sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Panikle koşan genç, annesini arayarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ESKİ SEVGİLİ DETAYI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Kurt'un ailesinden bilgi alan polis hiç kimseyle husumeti olmadığını söyleyince Kurt ile ilgili daha derin bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kısa bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı bilgisi edinildi. Bu bilgi üzerine yeniden incelenen kamera görüntülerinde şüpheli Hasan G.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüphelinin Kurt'un eski sevgilisi Esmanur G.'nin babası olduğu öğrenildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili operasyon için düğmeye basan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Sinop'ta 5 adrese 21 Haziran günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kurt'un eski sevgilisi olduğu öne sürülen Esmanur G., onun babası Hasan G.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN BABASI TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan G.; 'Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Batuhan Kurt işe giderken karşıdan gelen bir kişi birkaç bıçak sallayı kaçtı.