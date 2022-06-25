İstanbul’daki korkunç cinayetin faili yakalandı... İşe giderken kalbinden bıçaklanmıştı

ESKİ SEVGİLİ DETAYI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Kurt'un ailesinden bilgi alan polis hiç kimseyle husumeti olmadığını söyleyince Kurt ile ilgili daha derin bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kısa bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı bilgisi edinildi. Bu bilgi üzerine yeniden incelenen kamera görüntülerinde şüpheli Hasan G.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüphelinin Kurt'un eski sevgilisi Esmanur G.'nin babası olduğu öğrenildi.