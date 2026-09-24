’Kaşifoğlu’ karakterini canlandıran Sedat Savtak AHaber’e konuştu: Senaryo ile Kozinoğlu’nun vefatı arasındaki benzerlik!

Kurtlar Vadisi'nde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Savtak, karakteri canlandırırken Kozinoğlu'ndan haberdar olmadığını belirtirken, dizideki ölüm sahnesi ile Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliğe dikkat çekti. İşte Sedat Savtak'ın AHaber'e yaptığı özel açıklamalar!
Ünlü oyuncu role başlarken canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini belirtti.
"SENARYOYU CANLANDIRDIM"
Sedat Savtak, "Bana sorulan soruların karşılığında bildiğim ve yaşadıklarımı sayın savcıya anlattım. Umarım bu süreç devletimizin bildiği gibi olur. Ben karakteri teklif olarak aldığımda bilmiyordum. Bana yazılan senaryoda yazılanları canlandırdım." dedi.
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor! Oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu | Video
ÖLÜM SAHNESİ BENZERLİĞİ...
Savtak senaryodaki ölüm sahnesiyle, Kozinoğlu'nun vefatı arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Savtak, "Ölüm sahnesi çok benziyor. Bir izleyici ölüm sahnesini izledikten sonra gazetelerde benim resmimle rahmetlinin görse 'Vay be, onlar da öyle yaptılar' der. Bu açıdan benzerlikler var." ifadelerini kullandı.
Savtak soruşturmanın yürütülmesini doğru bulduğunu belirtti.
ABİDİN YEREBAKAN DA AHABER'E KONUŞTU
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosundaki "Abidin" karakterine hayat veren Abidin Yerebakan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dizinin çekildiği dönemde yaşananları ve senaryodaki dikkat çeken detayları değerlendiren Yerebakan, bugün geriye dönüp bakıldığında bazı olayların daha anlamlı hale geldiğini söyledi.
"ÜÇ GÜN SONRA GERÇEK HAYATTA YAŞIYORDUK"
Abidin Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Biz dizide izliyorduk, üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.
"DEFALARCA BUNLARI YAŞADIK"
Bugün gelinen noktada kendisinin de şaşırdığını belirten Yerebakan, Kaşif Kozinoğlu'nun yorumlandığı dönemlerde dizide olmadığını ve yalnızca 97 bölüm yer aldığını söyledi.
Yerebakan, "Bugün izlediğimde benim de herkes gibi aklımın karıştığı muhakkak. Çünkü kimse kahin değil, kimse kehanette bulunamaz. Gaybı Allah bilir hepimizin bildiği gibi. Ama bir şey izliyorduk, üç gün sonra yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık. Bunları nereden biliyorlardı bu insanlar? Nasıl yazıyorlardı?" dedi.
Senaristlerin öngörülerinin güçlü olduğunu ifade eden Yerebakan, "Gerek Raci, gerek Bahadır, gerek Cüneyt Aysan. Çok enteresan şeyler... Tabii bugün gözlemlediğiniz zaman daha netleşiyor. Çünkü o zaman biz büyük resmi görmüyorduk" diye konuştu.
"NİYE DEVLETİ GÖRMÜYORDUK O DÖNEMDE?"
Dizide 'Ömer Baba' karakterinin de verdiği mesajlar ilişkin de konuşan Abidin Yerebakan, "Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay neyin mesajını veriyordu? Aslan Bey kimdi, neyin mesajını verdi? Devletin bilgisi dışında bir kamu güvenlik teşkilatı olabilir miydi? Olabiliyorsa niye devleti görmüyorduk o dönemde?" ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i A Haber'e konuştu: "O zaman büyük resmi görmüyorduk"
Bu detayların bugün daha farklı değerlendirilebildiğini belirten Yerebakan, kendisinin ise bu konuda herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söyledi.
"BEN HİÇBİR OYUNCUYU SORUMLU GÖRMÜYORUM"
Yerebakan, "Allah'a şükür ben ona hizmet eden tarafta olmadım. Bana öyle bir şey yazmadılar. Kendimi sorumlu hissetmiyorum ama ben hiçbir oyuncuyu sorumlu olarak görmüyorum. Çünkü oyuncu yorumcudur yani. Ne yazılırsa onu okur, onu yorumlar" dedi.
"RAHMETLİ OSMAN HOCA'YI HEP MUTSUZ GÖRÜYORDUK"
Dizinin ilgili bölümlerinin çekildiği döneme ilişkin gözlemlerini de anlatan Yerebakan, rahmetli Osman Hoca'yı o süreçte çoğu zaman mutsuz gördüklerini söyledi.
Abidin Yerebakan, "İşte Fetullah terör örgütüyle yürümek istemedi Osman Hoca. 'Keşke her şeyi anlatsaydım' dedi. 50. bölümlere yakın sanıyorum rahmetli Osman Hoca'yı hep mutsuz görüyorduk. Yani içeri giriyordu, kimseye selam vermeden ofisine çıkıyordu. Biz bir şey desek yarım yamalak bir şey söylüyordu" dedi.