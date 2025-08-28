Fatih’te kuyudaki sır cesedin gizemi çözüldü! Öldürtükten sonra fark edilmesin diye dükkanını açıp satış yapmış...

Kan donduran olay İstanbul'da dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde ortaya çıktı. 43 yaşındaki Sedat Dereli için 24 Ağustos günü yeğeni tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Yeğen polise yaptığı başvuruda dayısının 18 Ağustos gününden beri kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların sürdüğü sırada Sedat Dereli'nin ağabeyi Sinan Dereli kardeşinin eski işyeri komşusun Aydın Cem K.(34) ile altın alışverişi yaptıklarını ve çevredekilerin en son onun dükkanında gördüğünü söylediklerini beyan etti.
ÇELİŞKİLİ İFADELER POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ
Bunun üzerine ilk olarak tanık ifadesi alınan Aydın Cem K.; "2021 ile 2023 yılları arasında Sedat bana para verirdi bende onun adına altın satın alırdım ama paraları tekrar ona verdim. Aramızda alacak verecek olmadı" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çelişkili beyandalar bulunan Aydın Cem K.'nın olay günü hareketlerini yakın takibe aldı. Çevredeki diğer esnaflardan da tanık beyanı alındı. Esnaflar beyanına, Sedat Dereli'yi 18 Ağustos günü gördükleri olay Aydın Cem K.'nın inşaat malzemeleri satan dükkanında çay içtiklerini gördüklerini beyan etti. Bir tanık çayların boşunu almak için gittiğimde Aydın Cem K. tedirgin şekilde boşları verdi bende ayrıldım dedi.
BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ ŞEKİLDE BULUNDU
Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri bahse konu olan işyerine girip arama yaptıklarında 200 metrekare işyerinin ofis bölümünün hemen önündeki kuyuda cesetle karşılaştı. Sedat Dereli'ye ait cesedin boynundan silahla vurulmuş şekilde bulundu.
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video
"YARIM SAAT AĞLADIM SONRA KUYUYA ATTIM"
Dereli'nin cansız bedeni incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili işyeri sahibi Şaban K. ve arkadaşı Aydın Cem K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. ceset bulununca verdiği ilk beyanında şunları söyledi. "Sedat bana gelip silah lazım dedi. Kendisinin suç kaydı olduğu için benden yardım istedi. Ben de 10 bin liraya bir silah aldım. 18 Ağustos günü silahı vereceğim sırada bir anda patladı. Yarım saat başında ağladım. Sonra korktuğum için cesedi kuyuya attım" dediği öne sürüldü.
ARKADAŞININ CESEDİ KUYUDAYKEN İŞ YERİNİ AÇIP SATIŞ YAPMIŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin olay günü işyerinde kan olan koltuğu çöpe attığı ve işyerinin duvarlarını boyattığı tespit edildi. Aydın Cem K.'nın kimse şüphelenmesin diye günlerce içinde ceset olan işyerini açıp hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.