Fatih’te kuyudaki sır cesedin gizemi çözüldü! Öldürtükten sonra fark edilmesin diye dükkanını açıp satış yapmış...

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri bahse konu olan işyerine girip arama yaptıklarında 200 metrekare işyerinin ofis bölümünün hemen önündeki kuyuda cesetle karşılaştı. Sedat Dereli'ye ait cesedin boynundan silahla vurulmuş şekilde bulundu.



"YARIM SAAT AĞLADIM SONRA KUYUYA ATTIM"

Dereli'nin cansız bedeni incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili işyeri sahibi Şaban K. ve arkadaşı Aydın Cem K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. ceset bulununca verdiği ilk beyanında şunları söyledi. "Sedat bana gelip silah lazım dedi. Kendisinin suç kaydı olduğu için benden yardım istedi. Ben de 10 bin liraya bir silah aldım. 18 Ağustos günü silahı vereceğim sırada bir anda patladı. Yarım saat başında ağladım. Sonra korktuğum için cesedi kuyuya attım" dediği öne sürüldü.

ARKADAŞININ CESEDİ KUYUDAYKEN İŞ YERİNİ AÇIP SATIŞ YAPMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin olay günü işyerinde kan olan koltuğu çöpe attığı ve işyerinin duvarlarını boyattığı tespit edildi. Aydın Cem K.'nın kimse şüphelenmesin diye günlerce içinde ceset olan işyerini açıp hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.