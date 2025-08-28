Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video
Fatih'te inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili geniş çalışma inceleme İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat D.'nin 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olduğunu belirledi. Yapılan inceleme çalışmalarında, Sedat D.'nin 18 Ağustos günü Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesindeki iş yerinin sahibi ve arkadaşı A.C.K. (34) ile görüştüğü tespit edildi. Tespit üzerine şüpheli A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.
