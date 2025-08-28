Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22 Fatih'te inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde yaşanmış, iddiaya göre, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi bulmuş, yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D.'ye (43) ait olduğu belirlenmişti. Ceset, kuyudan itfaiye dalgıç ekiplerince çıkarılmış ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.Olayla ilgili geniş çalışma inceleme İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat D.'nin 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olduğunu belirledi. Yapılan inceleme çalışmalarında, Sedat D.'nin 18 Ağustos günü Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesindeki iş yerinin sahibi ve arkadaşı A.C.K. (34) ile görüştüğü tespit edildi. Tespit üzerine şüpheli A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.