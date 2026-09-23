Manisa Turgutlu’daki saldırının arka planında neler var? Netflix izi tespit edilmişti: Algoritmaların zihinsel tiranlığı

SALDIRIDA NETFLİX İZİ!

Saldırganın odasında Netflix'te akıl hastası, takıntılı seri katili anlatan 'You' dizisindeki Joe Goldberg karakterinden etkilendiği ve odasında onunla ilgili hayranlık yazıları olduğu öğrenildi. Odada Nazi amblemi ve bir manifesto bulundu. Kendisinin kaleme aldığı manifestoda sosyal komünist parti hayranlığını yazdığı ve İngiliz Marksist tarihçi Eric John Ernest Hobsbawm'ın fikirlerinden ve eserlerinden etkilendiği saptandı. Saldırıdan önce telefonunu sıfırladığı belirlenen H.O.'nun telefonu da incelemeye alındı.

Peki saldırıdaki Netflix izi ne anlatıyor, Dijital platformlardaki suça teşvik edici öğeler barındıran yapımlara karşı nasıl önlemler alınmalı, bu yapımlar çocuk ve gençlerde hangi duyguları tetikleyerek, saldırgan davranışlara sebebiyet veriyor?

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan konuyla ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Levent Eraslan, "Suçu anlatmakla suçu özendirmek, hatta suçluyu romantize etmek arasındaki ince çizgi dijital çağda iyice bulanıklaştı. Özellikle çocukların ve gençlerin tek bir tıkla ulaşabildiği içeriklerde bu ayrımın hassasiyetle gözetilmesi hayati bir zorunluluktur." dedi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan

ARKA PLANDA TETİKLEYİCİ ROL OYNUYOR!

Eraslan, Manisa'da yaşanan müessif olayda, saldırganın odasından You dizisindeki Joe Goldberg karakterine yönelik hayranlık notlarının çıkması, dijital mecraların gençlerin zihin dünyasındaki dönüştürücü gücünü bir kez daha yüzümüze çarptı." ifadelerini kullandı. Eraslan, dijital içeriklerin zihinsel arka plandaki tetikleyici rolünü vurguladı.