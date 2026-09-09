Markalara ve reklamverenlere ’bağımlılık’ kıskacı: Vatandaşlar yaşadıkları durumu özetledi: Konuştuğumuzda hemen karşıma çıkıyor

Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi kendisini her geçen gün daha çok hissettiriyor. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre aldığımız kararlarda algoritmaların rolü büyük.

Sosyal medya kullanıcıları ise algoritmaların davranışları ve tercihleri ne kadar yakından takip ettiğine dikkat çekiyor. AHaber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar yaşadıkları durumu, "Bir konuşma yapıyorum, hemen karşıma onun reklamı geliyor. Hiç hoşnut değilim." sözleriyle anlattı.

Dijital dünyada "tekno-oligarşi" tartışması! Algoritmalar hayatımızı mı yönetiyor? | Video

"KONUŞTUĞUMUZDA KARŞIMA ÇIKIYOR"

Vatandaşlar, algoritmaların kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, "Düşündüğümde bile alacağım ürünü karşıma çıkarıyor. Konuştuğumuz şey dakikasında karşımıza çıkıyor" dedi.

Kullanıcıların karşısına çıkan içeriklerin zamanla tercihleri de etkileyebildiği belirtiliyor. Özellikle popüler kültürün etkisiyle belirli ürün ve hizmetlerin sürekli görünür hale gelmesi, tüketicide o ürüne ihtiyaç duyduğu algısını oluşturabiliyor.

ALGORİTMALAR KULLANICIYI ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Algoritmalar artık hayatın hemen her alanında kendisini gösteriyor. Ne izleyeceğimizden hangi ürünü satın alacağımıza kadar pek çok karar, dijital platformların sunduğu içeriklerden etkilenebiliyor.

Bilişim Uzmanı Avukat Raci Çetin Yüksekbaş, platformların kullanıcı davranışlarına ilişkin çok sayıda veriyi topladığını belirtiyor.