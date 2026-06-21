Metroda nefret skandalı! “İmha Edilsinler” diyen kadına gözaltı kararı

Kızını sınava götüren bir kadın, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı nefret dolu ifadeler büyük tepki topladı. Çektiği videoda "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin." diyerek skandala imza attı.

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GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılarak şahsın kimlik tespitini gerçekleştirdi. Hatice Öncel olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık "Halkı kin ve düşmanlığı" suçundan soruşturma başlattığını duyurduğu basın açıklamasında, "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir." dedi.

BAKAN GÜRLEK: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

Kızını sınava götürdüğünü söyleyen ve kibirli tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, metrodaki sıra tartışması üzerinden tesettürlü bir kadını hedef aldı. Kendi çirkin üslubunu görmezden gelerek başörtülü kadına ve kızına "cahil, yobaz, hanzo, barzo" diyerek hakaretler savuran hadsiz zihniyet, hızını alamayıp şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın, kapalı anlamında kapatılmasın."

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