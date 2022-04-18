"BİRİNCİ SAFHADA BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ"

Bakan Akar, "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor | Video

19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artıracağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.