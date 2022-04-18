Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor | Video
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından harekata ilişkin yapılan yeni paylaşımda, "İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!" ifadeleri kullanıldı.