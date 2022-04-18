Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:00
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
12:01
SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye'ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece yarısı Metina, Zap, Avaşin ve Basyan'daki terör hedeflerini vurdu. Havadan F-16'lar, SİHA'lar ve ATAK'lar, karadan ÇNRA'lar ve fırtına obüsleri bölgeyi ateş çemberine aldı. Komandolar ve özel kuvvetler terör bölgelerine sızarken, harekatın ilk gün hedefleri başarı ile gerçekleşti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Pekin, harekatın ismi ve zamanlamasına dikkat çekerken, Ağar, 6 maddede Pençe Kilit'in şifrelerini verdi.