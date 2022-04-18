SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye’ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

İSMAİL HAKKI PEKİN: ÖZEL KUVVETLER ELLERİNDEKİ LAZERLER İLE İŞARETLEDİLER, HAVA KUVVETLERİ İMHA ETTİ

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, harekatın nasıl ilerlediğini anlattı.

Pekin, "Harekat için hedefler uzun süre önce tespit edilmiş. Hava kuvvetlerine verilmiş, hava kuvvetleri orayı uzun süre bombaladı. Hava kuvvetleri ile bu operasyonun başlaması çok önemli. Çünkü baskın şekilde başlayınca karşı tarfın moralini bozar. SİHA'lar, ATAK'lar, Obüsler, ÇNRA'lar tüm ağır silahlar kullanılmış. Ardından da komadolar ve özel kuvvetler bölgeye sızmış. Hem komandolar hem de özel kuvvetlerin sızması mağara ve sığınakta teröristleri çıkarmaktır. Oralara belki hava kuvvetleri ya da diğer silahlar ile ulaşmak zor olabiliyor. Özel kuvvetler ellerindeki lazer işaretleyiciler ile koordinaatları belirleyip hava kuvvetlerine iletiyorlar. Sonra bu hedefler ortadan kaldırılıyor." dedi.