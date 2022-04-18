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Haberler Galeri SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye'ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:01

SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye'ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece yarısı Metina, Zap, Avaşin ve Basyan'daki terör hedeflerini vurdu. Havadan F-16'lar, SİHA'lar ve ATAK'lar, karadan ÇNRA'lar ve fırtına obüsleri bölgeyi ateş çemberine aldı. Komandolar ve özel kuvvetler terör bölgelerine sızarken, harekatın ilk gün hedefleri başarı ile gerçekleşti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Pekin, harekatın ismi ve zamanlamasına dikkat çekerken, Ağar, 6 maddede Pençe Kilit'in şifrelerini verdi.

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye’ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' mottosu ile gece yarısı terör örgütü PKK'ya büyük bir harekat başlattı. Pençe Kilit Harekatı kapsamında Zap, Metina, Avaşin ve Basyan ağır bombardıman altına alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Planlanan hedefler ele geçirildi." dedi. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye harekatı değerlendirdi. Pekin, "Kuzey Irak'taki PKK bitmiştir. Artık esamesi bile okunmayacak." dedi. Ağar ise, "Bu alan daha sonra yapılacak harekatlar için köprübaşı oluşturacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye’ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

İSMAİL HAKKI PEKİN: ÖZEL KUVVETLER ELLERİNDEKİ LAZERLER İLE İŞARETLEDİLER, HAVA KUVVETLERİ İMHA ETTİ

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, harekatın nasıl ilerlediğini anlattı.

Pekin, "Harekat için hedefler uzun süre önce tespit edilmiş. Hava kuvvetlerine verilmiş, hava kuvvetleri orayı uzun süre bombaladı. Hava kuvvetleri ile bu operasyonun başlaması çok önemli. Çünkü baskın şekilde başlayınca karşı tarfın moralini bozar. SİHA'lar, ATAK'lar, Obüsler, ÇNRA'lar tüm ağır silahlar kullanılmış. Ardından da komadolar ve özel kuvvetler bölgeye sızmış. Hem komandolar hem de özel kuvvetlerin sızması mağara ve sığınakta teröristleri çıkarmaktır. Oralara belki hava kuvvetleri ya da diğer silahlar ile ulaşmak zor olabiliyor. Özel kuvvetler ellerindeki lazer işaretleyiciler ile koordinaatları belirleyip hava kuvvetlerine iletiyorlar. Sonra bu hedefler ortadan kaldırılıyor." dedi.

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SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye’ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

"HAREKATA 'KİLİT' İSMİ BU NEDENLE VERİLDİ"

Harekatın ismine dikkat çeken Pekin, bölgenin önemine de dikkat çekti. Pekin şu ifadeleri kullandı:

Neden buraya harekat yapılıyor? Teröristlerin Türkiye'ye geçmeden önce silahlarını aldıkları, son eğitimlerini yaptıkları, Türkiye'deki teröristlerin de ikmallerini yaptıkları geçiş bölgesi. Geçen yıl da bu dönemler bir harekat yapılmıştı. Ama bu sefer ki daha kalıcı bir harekat. Kilit denmesinin nedeni, bu bölgenin TSK tarafından kilitlendiğini gösteriyor. PKK'lı teröristlerin geçişinin artık mümkün olmayacağı anlamına geliyor.

SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye’ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

"TAM TÜRKİYE'YE GEÇMEYE HAZIRLANDIKLARI DÖNEMDE BASKIN BİR HAREKAT! TERÖRİSTLERE SÜRPRİZ OLDU"

"Bu harekatı değerlendirirken 3 konu üzerinde durmak gerekiyor." diyen Pekin madde madde anlattı:

Birincisi; bölgenin önemi. Tam yaza girerken, teröristlerin Türkiye'ye geçmeye hazırlandığı dönemde baskın bir harekat olduğu için büyük bir sürpriz ile karşılaştılar. Bu teröristler ortadan kaldırılacaklardır. Bana göre bu bölgedeki terör harekatı, icraatları önlenmiş oluyor.

SON DAKİKA: Harekatın adı neden Pençe Kilit? Çok çarpıcı sözler: Tam Türkiye’ye geçeceklerdi baskın harekat yediler!

"TÜM DÜNYAYA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ"

İkincisi; Karadeniz'de bir Mavi Vatan tatbikatı yapılıyor. Aynı anda bu harekat ta yapılabiliyor. Tüm dünyaya büyük bir mesaj veriliyor. Gücümüz kuvvetimiz gösteriliyor.

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