Otobüs şoförünün özgüveni ölüm saçtı! Gaziantep’teki kazanın şüphelisine 22 yıl 6 aya kadar hapis talebi

FAZLA ÖZGÜVENE 22 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

Şüphelinin bilgi ve deneyimine, ölüm veya yaralanmayla neticelenebilecek herhangi bir kazanın meydana gelmeyeceğine ya da meydana gelse dahi bu türden bir kazayı önleyebileceğine güvendiğinin vurgulandığı iddianamede, hareketine devam etmek suretiyle öngördüğü ancak gerçekleşmesini istemediği kaza neticesine sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Bu nedenle şüpheli Abdülkadir Memiş'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinini ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, gönderilen iddianameyi kabul etti. Şüpheli şoför Abdülkadir Memiş'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.