Özel Açı Okulları’ndaki cinsiyet değiştiren öğretmen rezaletinde yeni gelişme! Okul müdürü ve öğretmen hakkında karar

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda cinsiyet değiştirme' skandalı yaşandı. Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü. İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini hukuk yoluyla kadına ve "Zoe Lila" ismini aldı. Burak Ü. aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de sürdürerek derslere girmeye başladı. Öğretmenin yeni hali, giysileri ve kullandığı aksesuarlar öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve rahatsızlığa yol açtı.

OKULUN CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ SEMİNERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Veliler duruma tepki gösterirken okul yönetiminin tepkileri dindirmek için yaptığı hamle, iyice bardağı taşırdı. Velilerin isyanı üzerine geri adım atmayan okul yönetimi, skandalı normalleştirmek adına "korsan" bir seminer organize etti. Prof. Dr. Özgür Öner tarafından verilen ve resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen seminerde "Cinsel Kimlik Gelişimi" anlatıldı. Okulun bu tutumu, "cinsiyet değişimini özendirme" ve "aile değerlerini hiçe sayma" olarak yorumlanırken, veliler şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar taşıdı.

MEB'DEN SKANDALA JET SORUŞTURMA

Skandalın büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü harekete geçti. Genel Müdür Fethullah Güner imzasıyla yayımlanan yazıda, konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatı ve pedagojik esaslar bakımından incelenmesi için talimat verildi. MEB'in açıklamasında, "Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta, kurum tarafından 'Öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir' ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Konunun pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim" denilerek soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

BAKANLIK SORUŞTURMASI SONUÇLANDI

A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan bir özel okulda skandal görüntüler ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Özellikle A Haber ekranlarından biz bu konuya dair sık sık paylaşımlar yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı." ifadelerini kullandı. Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, okulun izlediği tutumun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Muhabir Meral Dağlılar, "Soruşturmanın neticesinde birtakım gelişmeler var. Hem okul müdürünün iş akdinin feshedilmesine yönelik hem de bahsi geçen öğretmenle alakalı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin bir çalışma yapıldı. Şu an için en azından hem okul müdürünün hem de bahsi geçen öğretmenin iş akdinin sona erdiğini söylemek mümkün." sözleriyle son gelişmeleri aktardı.

"TRAVMATİK SEBEPLER ORTAYA ÇIKABİLİR"

A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak, "Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım. 12-13-14 yaş grubundaki bir öğrenci grubuna siz 'cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek' dediğiniz zaman kültürel değerler ile kişisel tercihleri çatıştırmaya başlarsınız. Kurumun sorumluluğu öğrenciyi fiziksel tehditlerden koruduğu kadar psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumaktır. Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

Özel Açı Ortaokulu'nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı! Velilerin şikayeti sonrası MEB'den jet soruşturma | Video

"BU BİR KÜRESEL PROJEDİR"

Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ise olayın sadece bir öğretmen tercihi olmadığını belirterek, "Yedi senedir bas bas bağırıyoruz; bu aslında bir küresel projedir. Cinsiyet sosyal bir öğrenmedir, genetik değildir. Hele ki bir öğretmeni, cinsiyet ameliyatı gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız, bunun yankıları çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal boyutta çok farklı olur. Siz bunu hem normalleştiriyorsunuz hem de yaygınlaştırıyorsunuz. Cinsiyet iki evrede gelişir; biri 3-6 yaş arası, diğeri ise ergenlik döneminde oturur. Tam cinsiyetin oturacağı dönemde böyle bir ortam sağlamak, çocuklara 'siz de buna yönelebilirsiniz' kapısını açmaktır. Bu kişilerin tercihi bu olabilir ama bir öğretmense çocukların önüne bu şekilde çıkmamalıdır" sözleriyle durumu eleştirdi.