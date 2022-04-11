Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi! Karar çıkması bekleniyordu...

Adliye önünde açıklama yapan Sıddık Gültekin, "Yürüyüş sırasında eşimin tansiyonu yükseldi, şu an hastanede. Serum veriyorlar, inşallah iyi olur" diye konuştu.

Şefika Gültekin'in hastaneye götürülmesinin ardından 'Pınar Gültekin isyanımızdır', 'Katledilen kadınlar isyandadır' ve üzerinde Pınar Gültekin'in portresi bulunan 'Sessiz kalmayacağız' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, baba Sıddık Gültekin'le birlikte polis eşliğinde yürüyüşe geçti.

PINAR ÖLDÜRÜLMEDİ, BÜTÜN KADINLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan acılı baba Sıddık Gültekin isyan etti. Gültekin, "Duruşma hep uzuyor. Burada yalnız Pınar öldürülmedi. Bütün kadınlar, anneler, babalar öldürüldü. Bu artın Pınar'ın davası değil, herkesin davasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen adam dışarda geziyor. Gerçekten mağduruz. Artık yeter. Bizim onurumuz var. Bize çok iftira atıldı. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. İnşallah adalet geç de olsa yerini bulur"dedi.

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