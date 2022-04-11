Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi! Karar çıkması bekleniyordu...

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davanın 11'inci duruşması görüldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Kübra Deniz Çelik ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı. Pınar'ın annesi duruşma öncesi fenalaştığı için katılamadı.
Adli Tıp Raporu'nda Pınar'ın canlıyken yakıldığı sabitlenmiş ancak tüm dokuları yandığı için ölüm zamanı tam olarak belirlenememişti.
Avukatının mazereti nedeniyle duruşmaya katılamamasından dolayı sanık Mertcan Avcı, suçlamaları kabul etmedi, savunma için ek süre istedi.
Pınar'ın ailesinin celse arasında reddi hakim talebinin Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği açıklandı.
"PINAR CANLI YAKILDI"
Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerelere henüz cevap verilmediği bildirildi. Gültekin ailesinin avukatı, "Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mertcan Avcı'nın şuan savunması dahi alınamıyor. Dava uzuyor. Bunun gerekçelerini defalarca dile getirdik. Bütün ifadeleri çelişkili. Tutuklanma talebinin nedenleri yeterince açık. Ama tutuklanmıyor. Varil yanarken Avcı orada bundan daha açık gerekçe olamaz. Raporla ortada Pınar'ın yakılmadan önce canlı olduğu sabitlendi. Mertcan Avcı da oradaydı. Biz tutuklanmasını istiyoruz. Çünkü dava uzuyor. Uzadıkça ailenin acısı artıyor. Bu yargılamanın sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.
Mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mertcan Avcı'nın tutuklanma talebinin reddedilmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 16 Mayıs saat 14.00'a ertelendi.
PINAR'IN ANNESİ, YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ FENALAŞTI
Muğla'da, boğduktan sonra yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'inci duruşma öncesi kadına şiddete karşı slogan atarak, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'ndan adliyeye yürümek istedi.
Gültekin çifti ve kadınların yürüyüşüne polis, ilk etapta izin vermedi. Bu sırada Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, aniden fenalaşarak bayıldı. Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adliye önünde açıklama yapan Sıddık Gültekin, "Yürüyüş sırasında eşimin tansiyonu yükseldi, şu an hastanede. Serum veriyorlar, inşallah iyi olur" diye konuştu.
Şefika Gültekin'in hastaneye götürülmesinin ardından 'Pınar Gültekin isyanımızdır', 'Katledilen kadınlar isyandadır' ve üzerinde Pınar Gültekin'in portresi bulunan 'Sessiz kalmayacağız' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, baba Sıddık Gültekin'le birlikte polis eşliğinde yürüyüşe geçti.
PINAR ÖLDÜRÜLMEDİ, BÜTÜN KADINLAR ÖLDÜRÜLDÜ
Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan acılı baba Sıddık Gültekin isyan etti. Gültekin, "Duruşma hep uzuyor. Burada yalnız Pınar öldürülmedi. Bütün kadınlar, anneler, babalar öldürüldü. Bu artın Pınar'ın davası değil, herkesin davasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen adam dışarda geziyor. Gerçekten mağduruz. Artık yeter. Bizim onurumuz var. Bize çok iftira atıldı. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. İnşallah adalet geç de olsa yerini bulur"dedi.
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