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Giriş Tarihi: 9.2.2023 15:44 Son Güncelleme: 9.2.2023 15:58

SABAH.com.tr deprem bölgesinde! Depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Yığınla yardım geldi her şeyimiz var

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde ağır hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçti. Dördüncü gününe girdiğimiz afette sabah.com.tr Gaziantep Nurdağı'nda depremzedelerle görüştü. Depremin ardından hem gıda, hem kıyafet yardımı geldiğini ifade eden depremzedeler, "Hiçbir ihtiyacımız yok. Buraya her şey geldi. Gıda yardımı, kıyafet yardımı yapıldı. Fazlasıyla var burada. Hepsi yığıldı. Bize fazlasına gerek yok. " açıklamasında bulundu.

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SABAH.com.tr deprem bölgesinde! Depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Yığınla yardım geldi her şeyimiz var

Son dakika haberi... Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 12 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden en fazla etkilenen şehirlerden bir tanesi de Gaziantep. Sabah.com.tr Gaziantep'te deprem nedeniyle oluşan enkazdan kurtulan vatandaşlarla konuştu.

2-3 SANİYEDE EVLERİMİZ YIKILDI
Bölgede depremzedelerle görüşen sabah.com.tr ekipleri, Gaziantep'te yaşanılanları birinci ağızdan aktardı.
2-3 saniye içerisinde evlerinin yıkıldığını dile getiren depremzedeler depremin ardından hemen yardımların geldiğini dile getirdiler.

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YIĞINLA YARDIM GELDİ
Depremin ardından hem gıda, hem kıyafet yardımı geldiğini ifade eden depremzedeler, "Hiçbir ihtiyacımız yok. Buraya her şey geldi. Gıda yardımı, kıyafet yardımı yapıldı. Fazlasıyla var burada. Hepsi yığıldı. Bize fazlasına gerek yok. " açıklamasında bulundu.

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SABAH.com.tr deprem bölgesinde! Depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Yığınla yardım geldi her şeyimiz var
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