SABAH.com.tr deprem bölgesinde! Depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Yığınla yardım geldi her şeyimiz var

Son dakika haberi... Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 12 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden en fazla etkilenen şehirlerden bir tanesi de Gaziantep. Sabah.com.tr Gaziantep'te deprem nedeniyle oluşan enkazdan kurtulan vatandaşlarla konuştu.
2-3 SANİYEDE EVLERİMİZ YIKILDI
Bölgede depremzedelerle görüşen sabah.com.tr ekipleri, Gaziantep'te yaşanılanları birinci ağızdan aktardı.
2-3 saniye içerisinde evlerinin yıkıldığını dile getiren depremzedeler depremin ardından hemen yardımların geldiğini dile getirdiler.
Gaziantep'teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV'ye aktardı | Video
YIĞINLA YARDIM GELDİ
Depremin ardından hem gıda, hem kıyafet yardımı geldiğini ifade eden depremzedeler, "Hiçbir ihtiyacımız yok. Buraya her şey geldi. Gıda yardımı, kıyafet yardımı yapıldı. Fazlasıyla var burada. Hepsi yığıldı. Bize fazlasına gerek yok. " açıklamasında bulundu.
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