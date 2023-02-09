SABAH.com.tr deprem bölgesinde! Depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Yığınla yardım geldi her şeyimiz var

2-3 SANİYEDE EVLERİMİZ YIKILDI

Bölgede depremzedelerle görüşen sabah.com.tr ekipleri, Gaziantep'te yaşanılanları birinci ağızdan aktardı.

2-3 saniye içerisinde evlerinin yıkıldığını dile getiren depremzedeler depremin ardından hemen yardımların geldiğini dile getirdiler.

Gaziantep'teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV'ye aktardı | Video

YIĞINLA YARDIM GELDİ

Depremin ardından hem gıda, hem kıyafet yardımı geldiğini ifade eden depremzedeler, "Hiçbir ihtiyacımız yok. Buraya her şey geldi. Gıda yardımı, kıyafet yardımı yapıldı. Fazlasıyla var burada. Hepsi yığıldı. Bize fazlasına gerek yok. " açıklamasında bulundu.

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