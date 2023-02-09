Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
12:02
Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor
Son dakika haberler: SABAH.com.tr deprem bölgesindeki gözlem ve çalışmalarını sürdürerek afetle mücadeleye dair sıcak bilgileri aktarmaya devam ediyor. Depremin etkilediği 10 ilde çadırkentler kurulmaya, aş evleri ve mobil ihtiyaç noktaları oluşturulmaya devam ediyor. Kızılay ve AFAD'ın güvenli noktalarda belirlediği alanlara yüzlerce çadır kurulurken bir yandan da çadır üretimi iki katına çıkarılarak yeni nakliyatlar yapılıyor. Kurulan son teknoloji sahra hastanesinde müdahaleler gerçekleştiriliyor. Kapsamlı bir hastaneye sevki gereken depremzedeler ambulans uçaklarla başka illere gönderiliyor. İşte deprem bölgesinden çalışmalar...