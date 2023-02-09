Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor
Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 12:02

Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor

Son dakika haberler: SABAH.com.tr deprem bölgesindeki gözlem ve çalışmalarını sürdürerek afetle mücadeleye dair sıcak bilgileri aktarmaya devam ediyor. Depremin etkilediği 10 ilde çadırkentler kurulmaya, aş evleri ve mobil ihtiyaç noktaları oluşturulmaya devam ediyor. Kızılay ve AFAD'ın güvenli noktalarda belirlediği alanlara yüzlerce çadır kurulurken bir yandan da çadır üretimi iki katına çıkarılarak yeni nakliyatlar yapılıyor. Kurulan son teknoloji sahra hastanesinde müdahaleler gerçekleştiriliyor. Kapsamlı bir hastaneye sevki gereken depremzedeler ambulans uçaklarla başka illere gönderiliyor. İşte deprem bölgesinden çalışmalar...

SABAH İNTERNET
Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor

KIZILAY ÇADIR ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKARDI

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Günlük 500 çadır üretiminin yapıldığı Çadır Tekstil bölümünden her gün afet bölgesine 4-5 tır gönderiliyor.

Türk Kızılayın Etimesgut Yerleşkesi'nde 70 yıldır afet çadırı üretimi yapılan Çadır Tekstil bölümünde, AFAD'ın geçtiği siparişler üretiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor

AFAD için yapılan üretim alanında basın mensuplarına bilgi veren Türk Kızılay Çadır Tekstil Grubu Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün, normal döneminde günde 200-250 çadır üretiminin yapıldığını söyledi. Özgün, "Afetin olmasıyla üretim kapasitesini hemen iki katına çıkardık. Gece gündüz, 24 saat prensibiyle şu an üretimlerimizi yapmaktayız. Günde 500 çadır çıkarabiliyoruz. Her gün afet bölgesine 4-5 tır gönderebiliyoruz." dedi.

Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor

400 BİN KİŞİLİK YEMEK

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde Kızılay, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi, 420 bin kişilik çorba, 460 bin kişilik ikramlık ve 200 bine yakın kumanya vatandaşlara ulaştırıldı.

Son dakika | SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor

Bölgelere, 67 ikram aracı, 11 mobil mutfak, 1 mobil fırın ile beslenme desteği sağlayan Kızılay, 200'ü aşkın aracıyla lojistiğe de katkı sağlıyor.

SON DAKİKA