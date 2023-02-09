SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor | Video 09.02.2023 | 13:09 SABAH.com.tr deprem bölgesindeki gözlem ve çalışmalarını sürdürerek afetle mücadeleye dair sıcak bilgileri aktarmaya devam ediyor. Depremin etkilediği 10 ilde çadırkentler kurulmaya, aş evleri ve mobil ihtiyaç noktaları oluşturulmaya devam ediyor. Kızılay ve AFAD'ın güvenli noktalarda belirlediği alanlara yüzlerce çadır kurulurken bir yandan da çadır üretimi iki katına çıkarılarak yeni nakliyatlar yapılıyor. Kurulan son teknoloji sahra hastanesinde müdahaleler gerçekleştiriliyor. Kapsamlı bir hastaneye sevki gereken depremzedeler ambulans uçaklarla başka illere gönderiliyor. İşte deprem bölgesinden çalışmalar... VİDEO DEVAM EDİYOR

SABAH.com.tr deprem bölgesindeki gözlem ve çalışmalarını sürdürerek afetle mücadeleye dair sıcak bilgileri aktarmaya devam ediyor. Depremin etkilediği 10 ilde çadırkentler kurulmaya, aş evleri ve mobil ihtiyaç noktaları oluşturulmaya devam ediyor. Kızılay ve AFAD'ın güvenli noktalarda belirlediği alanlara yüzlerce çadır kurulurken bir yandan da çadır üretimi iki katına çıkarılarak yeni nakliyatlar yapılıyor. Kurulan son teknoloji sahra hastanesinde müdahaleler gerçekleştiriliyor. Kapsamlı bir hastaneye sevki gereken depremzedeler ambulans uçaklarla başka illere gönderiliyor. İşte deprem bölgesinden çalışmalar...